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Köpeği bağlayıp aracının yanında koşturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 00:43 | Son Güncelleme

Sivas'ta köpeği aracının dikiz aynasına bağlayan bir kişi sosyal medyada büyük tepki topladı. Hareket halindeki aracın yanında koşan köpeği vicdansız sürücü yaklaşık 2 kilometre koşturdu.

Köpeği bağlayıp aracının yanında koşturdu!

Sivas'ta otomobilinin dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında koşturan kişi, sosyal medyada yer alan görüntüsüyle hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin koşturulduğu görüldü.

Otomobilinin dikiz aynasına tasmasından bağladığı köpeği kilometrelerce caddede koşturan kişiyi görenler tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Köpeği, otomobiline bağlayıp koşturdu

Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas köpek hayvana şiddet

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akillanmiyolarda ya bukdr cahil olunmaz
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