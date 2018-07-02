Köpeği kamyonun arkasında sürükleyen şoföre gözaltı (2)

KÖPEK KURTARILAMADI

Mersin'in Anamur ilçesine kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, tedavi için götürüldüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında öldü. Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan köpek hayvan mezarlığa gömüldü.

