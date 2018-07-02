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Köpeği kamyonun arkasında sürükleyen şoföre gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

KÖPEK KURTARILAMADI Mersin'in Anamur ilçesine kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, tedavi için götürüldüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında öldü.

KÖPEK KURTARILAMADI
Mersin'in Anamur ilçesine kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, tedavi için götürüldüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında öldü. Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan köpek hayvan mezarlığa gömüldü.

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