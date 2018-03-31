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Köpeği öldürülen hayvansever: Dava açacağım

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

BURSA'da Kangal köpeği bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Kangal köpeği bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. (48) tarafından öldürülen Ali Çelik, köpeğinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, "Manço benim yanımda doğdu. Onun telef edilmesini kabul edemiyorum. Yaşar Ş.'nin yakınları beni arayıp şikâyetçi olmamamı istediler ama kabul etmedim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Alacağım parayı da hayvanseverler derneğine bağışlayacağım" dedi. Olay, Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu ile yakındaki çiftlik arasındaki bölgede meydana geldi. Gemlik Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığı'nda bekçilik yapan Yaşar Ş., başkanliğa ait çiftliğin çevresinde dolaşırken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait 'Manço' isimli Kangal köpeğin yanına geldiğini gördü. İddiaya göre, korkan Yaşar Ş., av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü. Köpeğin sahibi Ali Çelik'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan Yaşar Ç., köpeğin kendisine doğru geldiğini görünce korkutmak isterken ölümüne neden olduğunu söyledi. Köpeğinin vurulmasının ardından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ali Çelik ise "Manço 2 yaşında. Benim yanımda doğdu. Hayvanın arka ayaklarında sıkıntı vardı. Onun telef edilmesini kabul edemiyorum. Vuran Yaşar Ş.'nin yakınları beni arayıp şikâyetçi olmamamı istediler ama kabul etmedim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Alacağım parayı da hayvanseverler derneğine bağışlayacağım" diye konuştu.

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