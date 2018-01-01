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Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 21:01 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde oturan Cem Şahin, ormanlık alanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü.

Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

Taşkesti beldesinde faaliyet gösteren bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek amacıyla ormanlık alana gitti.

Yaklaşık yarım metre kar bulunan alanda, Şahin’in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki beldede bulunan bir veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin tedavisi yapıldı.

'ANİDEN YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ'

Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Bolu Mudurnu cem şahin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu herkesin yapması gereken, normal olandır. Ama çoğu insan kılıklı, o köpeği orada ölüme terk ederdi maalesef.. Çünkü insan gitgide insanlığını kaybediyor. Böyle bir olay gördüğümüzde şaşırmamamız lazım ama şaşırıyor, takdir ediyoruz. İnşallah dünyada kötülük ve bencillik değil, iyilik yükselişe geçer birgün...
adamsın dostum
helal olsun.insanlığın ucuz olduğu bu zamanda.
Sen onu yolda bırakmadın ya Allah da seni burkmasın kardeş
yapman gerekeni yapmışsın bravo takdir edilecek adamsın
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