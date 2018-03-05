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Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Giresun'da 1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra haftasonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı. Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın 1,24 promil alkollü olduğu belirtildi

Giresun'da bir süre önce baygın haldeki köpeği arabaların önüne atan ve sonrasında tutuklanan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.Giresun'da 22 Ocak'ta Karadeniz Sahil Yolu kenarında baygın halde bulunan köpeği ölmesi için yolun ortasına doğru atan ve köpeğin ölmesine neden olan Beytullah U. hayvan severlerin ve köpeğin sahibinin şikayeti üzerine olaydan bir gün sonra Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanmıştı.

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ALKOLLÜ ÇIKTI

İHA'nın haberine göre köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın'ın şikayeti üzerine zanlı 'mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten' çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra haftasonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı. Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın 1,24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağının da ezikler oluştuğu öğrenildi.

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giresun hayvana işkence trafik kazası Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
HOŞUMA GİDEN NE BİLİYORMUSUNUZ HALA MİLLETİMİN ÇOCUKLARI İLAHİ ADALET VAR DİYECEK KADAR İLAHİ ADALETE İNANIYOR BU ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER MİLLETİM VE EVLATLARI İÇİN ALKOLİK İÇİNDE BİR TEMENNİM VAR GEBERSİN ADİ YARATIK
köpek öldü adamın ayağında sadrce ezikler var. ikosininde bir can olduğunu düşünürsek ilah pekte adil değilmiş. ?
Allahın sopası yok dedikleri bu olsa gerek.
@mehnetciiim YAV HE HE SOPASIDA VAR,KIRBACIDA VAR.
Beter ol. Pislik.
İşte buna adli ilâhi denir. gene şanslıymış cezasını bu dünyada görmüş Ya o masum köpeğin hakkı âhirete kalsaydı?
Allahin adaleti şaşmaz
işte ilahi adalet..cani pislik..
Alkol kötülüklerin babasıdır.
nasılda ilahi adalete inanan varmış utandırdınız beni onca iftira onca yalan deyin algı op. yap ne kadarda Allahtan korkarmışınız utandık şimdi hayvana olan tepkinizde güzel keşke biraZda insanlara değer verseniz ırkına bakmadan ne işimiz var afrinde diyenlere kızsaydınız keşke insanlar için ordalar diyebilseydiniz keşke
tam olarak adalet demesekte okurken acaip mutluluk ve keyif verici bir haber
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