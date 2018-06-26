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Köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan greyder operatörü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan greyder operatörü İlhan M., avukatının karara itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan greyder operatörü serbest

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan greyder operatörü İlhan M., avukatının karara itirazı üzerine serbest bırakıldı. İlhan M. tutuksuz yargılanacak.
Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, 13 Haziran Çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kopuk yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak'a götürdü. Çakmak'ın ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne gönderilen yavru köpek, burada 15 Haziran Cuma günü ameliyat edilirken öldü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nca yavru köpeğin bacakları ile kuyruğunun kopuk bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, iş makinesiyle tatbikat yapılırken, incelemede bulunuldu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu bacaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, olay günü yol çalışması yapan Sapanca Belediyesi'ne ait greyderin operatörü İlhan M. gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonunda Sapanca Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer, greyder operatörünün çalışma yaptığı sırada bölgede bulunan köpeklere zarar geleceğini öngörmüş olmasına rağmen çalışmaya devam ederek, kasıtlı olarak hareket ettiği yönünde kuvvetli şüphe ve kanaate ulaşıldığını belirterek, tutuklanmasını talep etti. Ramazan bayramının son günü, 'Mala Zarar Verme, sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesinden' dolayı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İlhan M. tutuklandı.
İlhan M.'nin avukatı, karara itirazda bulundu. İtiraz talebi mahkeme tarafından değerlendirilerek geçen Cumartesi günü İlhan M.'nin serbest bırakılmasına karar verildi. İlhan M. tutuksuz yargılanacak.

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Köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan greyder operatörü serbest

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