Köpeğinin susturuculu tabancayla öldürüldüğünü iddia etti

Aytaç ÖZTÜRK/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde Ufuk Karagöz'e (24) ait köpek, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü. Karagöz, köpeğinin, susturuculu tabancayla vurulduğunu ileri sürdü.

Çaycuma Perşembe beldesi Atatürk Caddesi'nde Ufuk Karagöz'e ait iş yerinin önündeki kulübede duran Arjantin Dogo cinsi ve ismi de 'Dogo' olan köpek, sabah saatlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarmaya haber veren Ufuk Karagöz, köpeğini öldürenlerden şikayetçi oldu.

İş yerinin üzerinde evlerinin bulunduğunu söyleyen Ufuk Karagöz, köpeğin susturuculu silahla öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi. Köpeğin kimseye zararı olmadığını ifade eden Karagöz, "Sabah uyandığımda köpeğimi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördüm. Yanına yaklaştığımda kafasından mermi darbeleri almıştı. Köpeğin kafasına iki el ateş ederek öldürmüşler. Hiç ses duymadık. Muhtemelen susturucu kullanmışlar. Köpeğimi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördüğümde şok yaşadım. Köpeğin katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

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