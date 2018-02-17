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Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hayvanseverler ve jandarma ekipleri, fıstık bahçesinde köpek dövüştürülmesine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baskın yaptı. Görüntülerdeki şahısların adreslerine yapılan baskında yaralı köpekler ele geçirildi.

Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.

KÖPEKLERİ ZOR AYIRDILAR

Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.

FESTİVALE DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ

Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi. Ekipler, Oğuzeli ilçesi Keçi Koyu köyünde horoz dövüşü ile ilgili ihbar üzerine de başka bir adrese yaptığı baskında ise 23 horoz ele geçirdi.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİLER

Baskınlarda ele geçirilen köpek ve horozlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yaralı hayvanlar, hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. Vahşice bir köpek dövüşü organizasyonuna büyük darbe vurulduğunu belirten Hayvan Hakları Birleşim Başkanı Mehtap Özer, "2009 yılından kurulan bir kuruluşuz. Zamanla sektörel hale gelen köpek dövüşlerin yoğun bir biçimde bahis ile köpek dövüştürüldüğünü fark ettik. Mücadele başlattık. Son olarak Gaziantep Oğuzeli ilçesinde köpek dövüştürenleri takip etmeye başladık ve geçtiğimiz gün yaklaşık 3 bin ile 5 bin arasında bir katılımda sayısı 100'ü bulan köpek dövüşü turnuvası veya festivali olacağı ihbarını aldık. Kanıtları elimize geçer geçmez hareket ederek, Gaziantep Valiliği başvuruda bulunduk. 5199 Hayvan hakları kanun 14 maddesi uygulama yönetmeliğinin 24 ve 50 maddeleri uygulanması istedik ve hemen uygulamaya başlayarak Orman Su İşleri ve jandarma ile birlikte bahsi geçen şahısların daha evvelden köpek dövüştürmekten ceza aldıklarını ancak uslanmadıklarını gördük. Dövüşlerde kullanılan köpekleri ve Horozları koruma altına aldık" diye konuştu.

Özer, Oğuzeli Kaymakamlığına dilekçe vererek, baskında yakalanan kişilerin dövüştürebilecekleri hayvan türlerini bulundurmalarının engellenmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi. (İHA)

Köpeklerin dehşete düşüren kavgası kameradaKöpeklerin dehşete düşüren kavgası kamerada
7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunun adın vahşettir. Böyle bir vahşetin üzerine bir de kumar oynamışlar. Birbirlerinin paralarını nasıl da haksızca yiyiyorlar. Cehalet diz boyu. Eğer adrenalin istiyorsanız, maden ocağına gidip yerin metrelerce altında çalışın. Fakat yapmazsınız. Parayı kısa yoldan kazanabilmek adına sizin için her yol mübah öyle mi? Allah o köpeklere 5 dk akıl verse, size hemen itiraz ederler, gerekiyorsa üzerinize atlarlardı. Sizin aklınız var da ne olur? Aşağılık herifler. Ben sizin yerinizde olsaydım aynadaki siluetime bakar ve yüzüme tükürürdüm. Bir de bu vahşete sadece para cezası kesilmiş. Şaka gibi..
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