Köpek dövüşü yaptıranlara jandarma müdahalesi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, köpek dövüşü yaptıran kişiler suç üstü yakalandı. Köpeklere el konulurken, şüphelilere para cezası uygulandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlı ekipleri 11 Mart'ta merkeze bağlı Yassıcabel köyü yakınlarındaki Taşlıdere mevkisinde bulunan boş arazide köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisine ulaştı. Bölgeye jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kangal cinsi köpeğin dövüştürüldüğü ve 20 kişinin bunu izlediği görüldü. Jandarma ekipleri dövüş için kullanılan 2 köpeğe el koyarak, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Dövüşü organize eden ve izleyen kişilere ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15'inci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce kişi başı 3 bin lira idari para cezası uygulandı.