Köpek havlaması yüzünden çifte cinayete çifte müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpeğinden şikâyetçi olan bina sakini Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen'i (55) çıkan kavgada tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hacı Murat Konuk (38) hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mudanya'da geçen ocak ayında, kayınpederi Hilmi Şen ile aynı evde yaşayan Ali Çelik, apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, "Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor" diyerek, bir çözüm bulmasını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Murat Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından da gelen kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Y.U. da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı. Gözaltına alınan Konuk tutuklanırken, ailesi ise köpeği alarak siteden taşındı.

Cumhuriyet Savcısı, cinayetle ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında ifade veren Hacı Murat Konuk, "Olay günü bulundurma ruhsatlı tabancamla Işıklı Köyü atış alanında atış yaptım. Sonra otomobilimle eşim Rabia Konuk’u çalıştığı işyerinden alıp eve geldim. Arabamı park ederken Ali Çelik’le selamlaşıp, ayaküstü konuştuk. Site bahçesindeki köpeğimle ilgilendim. Binanın 5’inci katında oturduğunu ve köpeğimin havlamasından rahatsız olduğunu söyledi. Tartışma büyüdü. Ali Çelik bana vurunca, silahımı çıkarıp Ali Çelik ile Hilmi Şen’e doğru ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Uğur Uzun’un hazırladığı iddianamede, “Olay günü, köpeğin gürültüsünden rahatsız olan Neziha Şen, sanığı uyarıp sözlü olarak tartışmaya başladı, ardından Ali Çelik de balkona çıkarak sözlü tartışmaya katıldı. Site sakinleri ile sanığın eşi Rabia Konuk, araya girerek tarafları sakinleştirdi. Taraflar daha sonra konuşmaya karar verdikleri sırada Ali Çelik ile Hilmi Şen, şüphelinin bulunduğu kata asansörle gelerek karşılaştığı Hacı Murat Konuk’la yeniden tartışmaya başladılar. Hilmi Şen, Hacı Murat Konuk’un yüzüne yumruk attı, kavga yeniden başladı. Ali Çelik de şüpheliye vurdu. Bu sırada Konuk, üzerinde bulunan tabancasını çıkarıp maktullere doğru ateş etti. Ali Çelik’e 3, Hilmi Şen’e 1 mermi isabet etti. Olay yerinde bulunan Y.U. ise bacağından yaralandı” sözlerine yer verdi.

Savcı Uğur Uzun, sanık Hacı Murat Konuk hakkında ‘Adam öldürmek’ suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.