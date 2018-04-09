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Köpek keçileri ahıra geri getirince, çobanın kaybolduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanda kaybolan çobanın 2 gün sonra cesedi bulundu.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanda kaybolan çobanın 2 gün sonra cesedi bulundu. Çoban köpeğinin keçileri ahıra geri getirmesiyle, çobanın kaybolduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Pınar Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü 5 çocuk babası 61 yaşındaki Halil Çakmak, keçi sürüsünü otlatmak için köy yakınındaki ormana gitti. Havanın kararmasının ardından Çakmak’a ait 85 keçi çoban köpeği ile birlikte ahıra dönünce yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD, JÖH, ilçe jandarma ekipleri ve köylülerin sabaha kadar arama çalışmaları sonucunda herhangi bir ize rastlanamadı.
Arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri Pınar Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıkta, Kışla mevkiindeki çamlık alanda Halil Çakmak’ı yüz üstü yerde yatar halde buldu. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Çakmak’ın öldüğü belirlendi.
2 yıl önce kalp ameliyatı olan Çakmak’ın kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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