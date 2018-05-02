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Köpek yavrusu yangından son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 01:10 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı.  Yangın, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı.

Köpek yavrusu yangından son anda kurtarıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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Köpek yavrusu yangından son anda kurtarıldıKöpek yavrusu yangından son anda kurtarıldıKöpek yavrusu yangından son anda kurtarıldıKöpek yavrusu yangından son anda kurtarıldı

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