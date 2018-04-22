HABER

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçarak elektrik direğine tırmanan ancak daha sonra aşağı inemeyen kediyi Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçarak elektrik direğine tırmanan ancak daha sonra aşağı inemeyen kediyi Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri kurtardı.
Vatandaşlar karanlıkta kalmasın diye gece, gündüz, kar, kış demeden çalışan VEDAŞ ekipleri, diğer yandan sürprizlerle de karşılaşabiliyor. Elektrik işçileri bu seferde Van’da yeni bir kurtarma operasyonuna imza attı. Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde sokak köpeklerinin saldırısından kaçan kedi, elektrik direğine tırmandı. 2 gün boyunca direkte mahsur kalan kediyi, vatandaşlar indiremeyince VEDAŞ Çaldıran İlçe Şefliği ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden VEDAŞ, personeli, güvenlik tedbirini aldıktan sonra elektrik direğinde çıktı. Elektrik direğinin tepesinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, kar yağışı ile birlikte kurtardı.

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

1 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
2 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
3 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
4 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
5 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
6 / 6

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.