Köpeklerden kaçan kedi, çıktığı direkte mahsur kaldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçarak elektrik direğine tırmanan ancak daha sonra aşağı inemeyen kediyi Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri kurtardı.
Vatandaşlar karanlıkta kalmasın diye gece, gündüz, kar, kış demeden çalışan VEDAŞ ekipleri, diğer yandan sürprizlerle de karşılaşabiliyor. Elektrik işçileri bu seferde Van’da yeni bir kurtarma operasyonuna imza attı. Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde sokak köpeklerinin saldırısından kaçan kedi, elektrik direğine tırmandı. 2 gün boyunca direkte mahsur kalan kediyi, vatandaşlar indiremeyince VEDAŞ Çaldıran İlçe Şefliği ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden VEDAŞ, personeli, güvenlik tedbirini aldıktan sonra elektrik direğinde çıktı. Elektrik direğinin tepesinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, kar yağışı ile birlikte kurtardı.
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