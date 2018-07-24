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Köpeklerden kaçarken akıma kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde 8 yaşındaki Kayra Erol, kendisini kovalayan köpeklerden kurtulmak için çıktığı trafonun üzerinde tutunduğu aydınlatma direğinde akıma kapıldı.

Köpeklerden kaçarken akıma kapıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde 8 yaşındaki Kayra Erol, kendisini kovalayan köpeklerden kurtulmak için çıktığı trafonun üzerinde tutunduğu aydınlatma direğinde akıma kapıldı. Başının üstüne düşen küçük Erol, hastanede tedaviye alındı.
Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı’nda bu sabah saatlerinde babası Şeref Erol’a ait işyerinin önünde oynayan Kayra Erol'a (8) köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçan Erol, cadde üzerindeki elektrik trafosunun üzerine çıkıp, aydınlatma direğine tutundu. Bu sırada direkteki kaçak nedeniyle akıma kapılan küçük Erol, düştü. Başının üzerine düşen Erol, çevredeki tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Oğlunun aydınlatma direğindeki kaçak elektriğe kapıldığını söyleyen Şeref Erol, dağıtım şirketi yetkililerinin direkte 100 voltluk bir kaçak tespit ettiğini ileri sürdü. Olay sonrası direğe gelen elektriği kesen şirket çalışanları, aydınlatma direğinin kaldırılacağını açıkladı.

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Köpeklerden kaçarken akıma kapıldıKöpeklerden kaçarken akıma kapıldı

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