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Köpeklerden kaçmak için arabaların üzerine çıkan vatandaşlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda köpeklerden kaçan vatandaşlar arabaların üzerine çıktı.

Beyoğlu’nda köpeklerden kaçan vatandaşlar arabaların üzerine çıktı. Arabalarda maddi hasar oluşurken o anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu’nda akşam saatlerinde köpeklerden kaçan vatandaşlar çareyi arabaların üzerine çıkmakta buldu. Bir süre sokak aralarında koşarak kaçmaya çalışan vatandaşlar köpeklerden kurtulmak için park halindeki arabaların üzerine çıktı. Arabalarda maddi hasar meydana gelirken o anlar kameralara yansıdı.

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