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Köpekleri gezdirme bahanesiyle keşif yapıp dedektörle altın çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

BARTIN'da, köpekleri dolaştırma bahanesiyle keşif yaptıkları ev ve işyerlerinde dedektörle yaptıkları aramalarda saklanan altınları bularak çaldıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Köpekleri gezdirme bahanesiyle keşif yapıp dedektörle altın çaldılar

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN'da, köpekleri dolaştırma bahanesiyle keşif yaptıkları ev ve işyerlerinde dedektörle yaptıkları aramalarda saklanan altınları bularak çaldıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Sanayi Sitesindeki büfeden 5 bin lira değerinde sigara ve 200 lira para çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Otomobil içerisinde bulunan Özkul E. ve Doğan B. gözaltına alındı. Doğan B. yapılan sorgusunda suç ortağı arkadaşları olan Muharrem Ü.'nün ismini verdi.
Fırınlı köyünde yaşayan Muharrem Ü. de gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı eşyaları sakladıkları ev de tespit edildi. Evde yapılan aramada, 187 paket sigara, 110 TL değerinde madeni para, 1 adet el dedektörü, 1 adet televizyon, 20 litre mazot ele geçirildi. Soruşturmada, hırsızlık çetesinin diğer üyeleri Mehmet K., Rüstem K. ve Davut G. gözaltına alındı.
DEDEKTÖRLE ARAMA YAPIP ZAMAN KAZANIYORLAR
Şüphelilerin, köpekleri gezdiriyormuş gibi yaparak, dikkat çekmeden hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerinin keşiflerini yaptıkları,ayrıca girdikleri bu yerlerde zaman kaybı yaşamamak için altın ve ziynet eşyalarını bulabilmek için dedektörlerle tarama yaparak, gizlediği yerleri kollayca buldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca dedektörleri yeraltına döşenen fiber kabloların yerlerinin tespiti için de kullandıkları belirlendi. Çete üyelerinin bu yöntemle kablo hırsızlığı yaptığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Köpekleri gezdirme bahanesiyle keşif yapıp dedektörle altın çaldılar

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