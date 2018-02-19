Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Olay, Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim P., ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

İbrahim P. evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise İbrahim P.’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. İbrahim P. ise gözaltına alındı.

‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.

(İHA)