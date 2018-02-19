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Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 02:53 | Son Güncelleme

Adana’da evinin balkonunda yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kemerle Golden cinsi iki köpeğini döven şahıs gözaltına alınırken köpekler sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim P., ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

İbrahim P. evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise İbrahim P.’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. İbrahim P. ise gözaltına alındı.

‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.

(İHA)

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HAYVANA, KADINA , ÇOCUĞA KALKAN ELLERİNİZ KURUSUN İNŞALLAH. ALLAH BELANIZI VERSİN PSİKOPAT BEYNDEN YOKSUN YARATIKLAR !!!!!!
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