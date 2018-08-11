Köprü altındaki derede erkek cesedi bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Oğuzhan Sezmiş'in (25) cesedi, Kumluca Deresi'nin geçtiği köprünün altında bulundu.
Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Kumluca Deresi'nin geçtiği köprü çevresinde oyun oynayan çocuklar, suda ceset görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, cesedin Oğuzhan Sezmiş'e ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen itfaiyenin yardımı ile Sezmiş'in cesedi dereden çıkarıldı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Oğuzhan Sezmiş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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