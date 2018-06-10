Köprü korkuluklarına çarpan 'patpat'tan düşen sürücü öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde köprü korkuluklarına çarparak asılı kalan 'patpat' tabir edilen tarım aracından düşerek ağır yaralanan sürücü Hasan Göler (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'ndeki Tatlı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Ağaç kesmek için Tatlı Çeşme mevkiindeki ormanlık alana giden Hasan Göler yönetimindeki 'patpat' tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demir korkuluklarına çarparak, üzerine çıktı. Aracın üzerinde dengesini kaybederek, köprüden düşen sürücü Göler, ağır yaralandı. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Göler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göler'in cesedi, yapılan ön otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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