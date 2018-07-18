Köprü korkuluklarına çıkan kişi 4 saatte ikna edildi

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi müzakereci polisler tarafından 4.5 saatte ikna edilebildi. İntihar girişimi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Cebrail K., saat 07.15 sıralarında köprünün demir korkuluklarına çıktı. Müzakereci polisler tarafından uzun süre ikna etmeye çalışılırken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Köprüdeki intihar girişimi nedeniyle boğazda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletildi. 4.5 saat sonra müzakereci polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirilen Cebrail K.,ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Cebrail K'nın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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