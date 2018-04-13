HABER

Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Taraklı-Adapazarı arasında ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Geyve Cevat Ayhan Köprüsü'nde meydana geldi. Geyve yönüne giden Hakan Zapçı yönetimindeki 34 TC 4710 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollama yapınca, önce karşı yönden gelen Cahit Keçen yönetimindeki 54 H 3006 plakalı otomobile daha sonra da arkasından gelen Mehmet Akif Kalaycı yönetimindeki 64 AJ 649 otomobile çarptı. Kazada, Cahit Keçen ve oğlu Muhammet Çağrı Keçen ile diğer araçların sürücüleri Mehmet Akif Kalaycı ve Hakan Zapçı yaralandı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit Keçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası bir süre kapanan Geyve-Taraklı yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKöprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKöprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKöprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.