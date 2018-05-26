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Köprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

SAMSUN’un İlkadım ve Canik ilçelerini birbirinden ayıran Mert Irmağı üzerindeki köprüde oluşan çatlakların sürücüler ve beraberindekilerin can güvenliği için tehlike yarattığı belirtildi.

Köprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un İlkadım ve Canik ilçelerini birbirinden ayıran Mert Irmağı üzerindeki köprüde oluşan çatlakların sürücüler ve beraberindekilerin can güvenliği için tehlike yarattığı belirtildi. Uzmanlar, köprü üzerinde bakım yapılması gerektiğini söyledi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şubesi Başkanı Cevat Öncü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi ile Canik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'yi birleştiren ve iki ilçenin sınırı olan 100'üncü Yıl Bulvarı üzerindeki köprü üzerinde inceleme yaptı.
'SONRADAN OLUŞMUŞ DEĞİL'
Köprüde oluşan çatlaklara dikkat çeken İMO Samsun Şubesi Başkanı Cevat Öncü, "Öncelikle bu tür yapılarda kullanılan 'dilatasyon' adı verilen sistemin tanımını yapmak gerekir. Dilatasyonu, inşa aşamasında birbirine sınırlı olan, aynı veya farklı tipteki imalatları birbirinden ayırmak için bırakılan boşluklar olarak tanımlıyoruz. Belirli boyutu geçen yapıların imalat aşamasında bu sistem kullanılmaktadır. Büyük boyuttaki yapıların parçalı olarak yapılma amacı ise sonrasında istenmeyen çatlakların önüne geçmektir. Köprü üzerindeki çatlaklar, sonradan oluşmuş şeyler değil ve köprünün yapımında tercih edilmiş bir yoldur" diye konuştu.
'BAKIM YAPILMASI GEREKİYOR'
Köprü üzerine oluşan çatlaklara 'dilatasyon' bakımı yapılması gerektiğini kaydeden Cevat Öncü, "Birbirine komşu olan köprü profilleri zaman içerisinde yıprandığından, asfalta dökülmeler meydana gelmiş. Köprüyü genel olarak değerlendirmenin yanı sıra kesinlikle bir dilatasyon bakımı yapılması gerekiyor. Bu tür yapılarda doğal bir durumdur ancak bu çatlaklar, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerine olumsuz etki edebilir" dedi.
'SÜRÜCÜLERİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATABİLİR'
TTKÖD Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sarsıntıdan dolayı meydana gelebilecek herhangi bir direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi, sürücülerimizin hayatlarını tehlikeye atabilir. Bu anlamda, yaşanacak olası trafik kazalarının önüne geçilmesi açısından, kesinlikle köprü üzerinde bakım yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

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Köprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısıKöprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısıKöprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısıKöprüdeki çatlaklar için 'bakım' uyarısı

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