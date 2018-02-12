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Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (6)

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 19:48 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemciyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Bu kişinin "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.

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