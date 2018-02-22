Köprüden atlayan genç hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, köprüden atlayarak intihar girişiminde bulunan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesinde bulunan Karali Köprüsü üzerine çıkan A.G., isimli bir genç, bilinmeyen nedenlerden dolayı köprüden atladı. Köprüden atlayan genci fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alınırken 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ise ilk müdahalesi yapılan A.G., dere yatağından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Ambulansa alınan A.G., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan A.G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.