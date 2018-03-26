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Köprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde köprüden suya atlayan D.K.'yi (16), bot işletmecisi kurtardı.

Köprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde köprüden suya atlayan D.K.'yi (16), bot işletmecisi kurtardı. Kıyıya çıkarılan kız hastaneye götürüldü.
Manavgat'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, kent merkezindeki Manavgat Köprüsü'ne gelen D.K., bilinmeyen nedenle korkulukları aşarak yaklaşık 8 metreden kendisini suya bıraktı. Çevredekilerin bağırmasıyla durumun farkına varan bot işletmecisi Süha Şahin, ırmağa atlayarak D.K.'yi sudan çıkardı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Irmak kenarında, üzerine havlu örtülen ve sürekli ağlayan D.K., sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Köprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardıKöprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardıKöprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardıKöprüden atlayan kızı, bot işletmecisi kurtardı

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