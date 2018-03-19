Köprüköy’de 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum Köprüköy ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Köprüköy Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince durdurulan otomobilde yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulan 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli F.T., gözaltına alındı.