Koray Avcı, yeni albümünü ilk kez imzalayacak

İSTANBUL, (DHA)- KORAY Avcı’nın yeni stüdyo albümü 'Senin İçin Değer'in ilk imza günü D&R Hilltown’da gerçekleşecek.
Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016'da yayınladığı 'Sonra Dersin Ki' albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü 'Senin İçin Değer' müzikseverler ile buluştu. 15 şarkıdan oluşan üçüncü solo albümünde Koray Avcı, Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini de yorumladı.
Dijital mecralardaki 400 milyonu geçen izlenme rakamları ile büyük bir hayran kitlesine sahip Avcı, 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de D&R Hilltown mağazasında sevenleri ile bir araya gelecek. Koray Avcı imza günleri kapsamında, 13 Nisan Cuma D&R Adana Optimum, 21 Nisan Cumartesi D&R İzmir Forum Bornova, 28 Nisan Cumartesi ise D&R Ankara Panora’da olacak.
(FOTOĞTAF)
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