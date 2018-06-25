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Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Selahattin Birkan'ın (88) cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Selahattin Birkan'ın (88) cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Selahattin Birkan, dün akşam hayatını kaybetti. Selahattin Birkan için Kozlu Aziziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, askeri erkan ve gaziler de katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Birkan'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü.
Gazi arkadaşlarının asker selamıyla uğurladığı Birkan'ın cenazesi aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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