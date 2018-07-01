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Kore gazisi doğum gününde defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dün hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Demir (87), doğum günü olan bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta dün hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Demir (87), doğum günü olan bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 25 Eylül 1950'de Türkiye'den Güney Kore'ye gönderilen General Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 kişilik tugaydaki askerlerden biri olan Ahmet Demir, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 Temmuz doğumlu olan gazi için bugün Abdülhamid Han Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Ailesi, yakınları, askeri erkan ve muharip gazilerin de katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ahmet Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kore gazisi Ahmet Demir, doğum gününde götürüldüğü Büyüksır Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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