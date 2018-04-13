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Körfezde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, körfez ilçelerinden Burhaniye ve Havran ilçelerinde tespit edilen 13 adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Kaçakçılığı" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak 13 ayrı adrese yapılan aramalar sonucunda 7 bin 260 gr esrar maddesi, bin 507 gr kenevir tohumu, 28 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sikke ve bin 400 TL.

Körfezde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, körfez ilçelerinden Burhaniye ve Havran ilçelerinde tespit edilen 13 adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Kaçakçılığı" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak 13 ayrı adrese yapılan aramalar sonucunda 7 bin 260 gr esrar maddesi, bin 507 gr kenevir tohumu, 28 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sikke ve bin 400 TL. uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Olayla ile ilgili olarak M.E., Ü.K., C.K., N.K., A.B., M.E., N.K., C.K., Ş.K., H.Ç. ve T.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, firar durumunda olan 1 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilerden adliyeye sevk edillenl M.E., H.Ç. ve A.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suç örgütlerine yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

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