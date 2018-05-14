Körfez'de 'torbacı' operasyonu: 30 kişi adliyede

Nabi YAZICI- Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik Körfez, Derince ve İzmit'te operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 71 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 79 gram esrar, 93 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan 41 kişi 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 30 kişi ise bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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