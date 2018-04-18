Körfez'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan H.Y. idaresindeki 34 KE 1575 plakalı cip, Ç.P. idaresindeki 34 NT 6163 plakalı cip, H.B.Y. idaresindeki 34 BV 206 plakalı otomobil, Ö.Ö. idaresindeki 06 YAH 45 plakalı otomobil ve Y.E. idaresindei 06 FM 1069 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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