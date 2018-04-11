Koridora dökülen temizleyici 21 öğrenciyi hastanelik etti

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir okulda temizlik sırasında kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesinde bulunan Koçyiğit Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun temizlik görevlisi Y.K. okulun koridorlarını çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımıyla temizledi. Temizliğin ardından derse giren öğrenciler ve temizlik görevlisi Y.K. rahatsızlandı. Okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında temizlik personeli Y.K. ile 21 öğrenci Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin ve personelin temizlik maddesinden etkilendiği tespit edilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler ve personel kontrol amaçlı gözlem altında tutulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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