Korkudan evden dışarı çıkamıyor!

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki D.B. 1 yıl önce erkek arkadaşı E.Ö.’tan ayrıldı. Ayrıldıktan bir süre sonra tehdit mesajları almaya başladığını iddia eden Bayhan, ailesi tarafından Adana’ya gönderildiğini söyledi.

‘İMAM NİKAHLI KARIM’

Adana’da 2 ay kaldıktan sonra Ö.’nün kendisini arayarak, “Yerini biliyorum. Hakkım olanı alacağım” dediğini söyleyen B., tekrar Antalya’ya ailesinin yanına dönerek polise şikayette bulundu. Son 4 aydır sürekli tehdit ve taciz edildiğini öne süren genç kadın yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Uyuşturucu kullandığını öğrenince ayrılmak istedim. Bana şiddet uygulamaya başladı. Ayrılığı kabul etmedi.

4 LİRALIK HEDİYE TEHDİDİ

İlk önce aileme ve akrabalarıma ulaşarak imam nikahı kıydığımızı ve karı-koca olduğumuzu söylemeye başladı. Ailem ona inanmayınca para karşılığı erkeklerle birlikte olduğumu iddia ederek, beni öldüreceğini söyledi. Bu mesajların hepsini polislere ve savcılığa ilettim. Hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. O sürede mahalleye gelemiyordu ama arkadaşları kafamı camdan çıkarsam ona haber veriyordu. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyor. Bana, 4 liraya mermi aldığını ve ölümümün yakın olduğunu söyledi. Sonra silahla sosyal medyadan tehdit içeren mesajlar paylaştı. Artık pencereden kafamı bile dışarı çıkaramıyorum. ”