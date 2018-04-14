Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki S.A., ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bir süre sonra eve gelen ailesi tarafından fark edilen S.A.'nın, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. S.A.'nın cansız bedeni, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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