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Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 02:22 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 13 yaşındaki genç kız, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki S.A., ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bir süre sonra eve gelen ailesi tarafından fark edilen S.A.'nın, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. S.A.'nın cansız bedeni, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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intihar Kayseri kız genç kız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok küçüksün coook :(
kim bilir biri kıza ne yaptında aştı o yaşta çocuğu intihara götürecek ne yaptılarsa allah mekanını cennet eylesin
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