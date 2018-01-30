Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Kepez ilçesinin Yeniemek ve Habibler mahallelerinde bir gün arayla iki kadının taciz edildikleri yönündeki şikâyetleri üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin, Suriye vatandaşı Ahmed E. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Ahmed E.'yi gözaltına aldı.

TACİZ EDERKEN İZLEMEYE DEVAM ETTİ

Şüphelinin cep telefonunda inceleme yapan polis, çeşitli pornografik görüntüler olduğunu belirledi. Görüntüler izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği ve taciz sırasında görüntü izletmeye çalıştığı belirlenen Ahmet E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.