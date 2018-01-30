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Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 16:46 | Son Güncelleme

Antalya'da cep telefonundan müstehcen film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmed E. (18), polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, müstehcen görüntüler bulundu.

Kepez ilçesinin Yeniemek ve Habibler mahallelerinde bir gün arayla iki kadının taciz edildikleri yönündeki şikâyetleri üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin, Suriye vatandaşı Ahmed E. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Ahmed E.'yi gözaltına aldı.

TACİZ EDERKEN İZLEMEYE DEVAM ETTİ

Şüphelinin cep telefonunda inceleme yapan polis, çeşitli pornografik görüntüler olduğunu belirledi. Görüntüler izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği ve taciz sırasında görüntü izletmeye çalıştığı belirlenen Ahmet E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Antalya taciz TELEFON müstehcen film

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bunlarla aynı havayı aldığım için tiksiiyorum.
ampül partisi de Suriyeli almaya devam etsin nede olsa seçim zamanı ölmüş türk vatandaşları yerine oy kullandılar bu ampül ler için kitap yazmalı din nasıl Kendi çıkarları doğrultusunda eğilir bükülür herşeyden haberi olup da kandırıldım diyip nasıl yırtılır rüşvet ortağı nın avukatlık masrafları türk halkına nasıl ödetilir gibi gibi
serbest kalır sabaha sonra birine tecavüz eder yine serbest kalır birini öldürür yine serbest kalır her türlü serbest kalır
yarın serbest
Bunları başımıza bela edenleri Allah bildiği gibi yapsın.
4 milyon suriyeliyi ülkeye soktuğunu öve öve anlatan ve onları alkışlayanlar.
Benim mehmedimde bunlar için şehit oluyor hak hukuk adalet
Suriyeli birileri mağdur olunca haber yapan .TV bu haberleri neden atlıyorsun ???.
Suriyeli birisinin başına birşey gelince haber yapan medya kuruluşları bunları neden haber yapmıyor???
@alpar33 suriyeli kadına tecavüz edip öldüren canileri günlerce seyrettik sma bak bu sıradan olay gibi
tayyip savcıyı arar yarın serbest kalır suriyeli kardeşi
Suriyeliler gelmeden önce böyle olaylar hiiiççç yoktu , elbette gittiklerinden sonra da Yaradanın biz tertemiz nefisli insanlara ölümsüzce tapuladığı bu topraklarda tertemiz ahlaklı insanlar kalacak : ?
@ademdema ne o zoruna giden nedir
Eğitip ÖSO saflarına katın.
mynette kopege tecavuz eden Turk dede vardi suriyeli degildi hala irka takilan insanlarimiz var önemli olan insan olmak
Bu ahlaksızların vatanını Mehmetçik kurtarmaya gitti. Türkiye de yaşayan Suriyeli'lerin nefes almaya bile hakkı yok. Kendi vatanını korumaktan aciz bu yaratıkların, bizin vatanımızda nefes alması haramdır.
adnan in yanina git caycilik yap
Biz onların ülkede savaşalım onlar savaştan kaçıp bizim namusumuza göz diksinler.. Ne güzel memleketbe
genel evler açilmasi şart
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