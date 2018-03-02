Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!

Canan Kızoğlu, 17 Ağustos 2016 günü polis merkezine giderek, eşi Ebubekir Kızoğlu'nun kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası evli ve 2 çocuk babası Ebubekir Kızoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu'nun ailesiyle yaptığı detaylı görüşmede dekorasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğlu'nun son olarak ortağı ve yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.

KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞ



Araştırmalarını derinleştiren polis, Abdullah Kızoğlu'nun amcası Ebubekir Kızoğlu'nun kaybolmasından 4 ay sonra kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiğini ve 8 ay boyunca da bu ülkede kaldığını belirledi. Polis ayrıca biri imam nikahlı iki eşi ve 1 çocuğu bulunan Abdullah Kızoğlu'nun Konya'ya eşlerini ve çocuğunu da görmeye gelmemesinden şüphelendi. Abdullah Kızoğlu'nun yaklaşık 6 ay önce yasal yollarla ülkeye giriş yaptığını belirleyen polis, Kızoğlu'nun havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kayıp başvurusu olduğunu öğrendiği, evrak işlemlerini tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.