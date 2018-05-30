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Korkunç cinayete 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

FATİH'TE öldürülen Iraklı Adwla Anwar (22)‘ın ölümüne ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Korkunç cinayete 10 gözaltı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
FATİH'TE öldürülen Iraklı Adwla Anwar (22)‘ın ölümüne ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Alacak-verecek meselesi yüzünden başından vurulduğu belirtilen Anwar'ın koltuk altlarının kesildiği belirtildi.
Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nihat M. Shad R. ve Mujahid Q. Nin Anwar’ın alacak-verecek meselesi yüzünden Anwar'ı öldürdüğü belirlendi. 3 kişi tutuklandı. Awar’ın ev arkadaşının polise verdiği ifadesinde “Biz beraber kalıyorduk. Ben dışarı çıktığımda Anwar’ın arkadaşları geldi. Eve geldiğimde Anwar’ı kanlar içinde buldum. Koltuk altını kesip başına sıkmışlar" dediği öğrenildi.

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Korkunç cinayete 10 gözaltıKorkunç cinayete 10 gözaltıKorkunç cinayete 10 gözaltıKorkunç cinayete 10 gözaltı

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