Korkunç cinayete 10 gözaltı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE öldürülen Iraklı Adwla Anwar (22)‘ın ölümüne ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Alacak-verecek meselesi yüzünden başından vurulduğu belirtilen Anwar'ın koltuk altlarının kesildiği belirtildi. Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nihat M. Shad R. ve Mujahid Q. Nin Anwar’ın alacak-verecek meselesi yüzünden Anwar'ı öldürdüğü belirlendi. 3 kişi tutuklandı. Awar’ın ev arkadaşının polise verdiği ifadesinde “Biz beraber kalıyorduk. Ben dışarı çıktığımda Anwar’ın arkadaşları geldi. Eve geldiğimde Anwar’ı kanlar içinde buldum. Koltuk altını kesip başına sıkmışlar" dediği öğrenildi.
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum