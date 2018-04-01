HABER

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:32 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 gün önce askerden terhis olduğu öğrenilen genci bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı genç, askerden izne gelen genci bir yıl önce parkta kız arkadaşına baktığı için aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü söyledi.

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Eren Kesenci, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Eren Kesenci'yi bıçaklayan T. A. (19) ve yanında bulunan 16 yaşındaki A.Ö. polis tarafından yakalandı.

A.Ö. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan T.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T. A. ve A.Ö., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADE

Kendini savunan T.A., " Eren Kesenci'yi ile yakın mahallede oturuyoruz. Bu yüzden kendisini tanıyorum. Bir yıl önce parkta kız arkadaşım ile otururken, kız arkadaşıma bakışlarından rahatsız oldum. Bu yüzden kendisine nefret besledim. Hatta askeri gidince de 'inşallah şehit olursun' dedim. Bu benim lafımı dikkate almadı.Olay günü Eren ile yolda karşılaştım. Kendisi bana dik dik baktı. Eve gidip bıçağımı alıp geri geldim. Eren'in evinin önüne gelip kendisine seslendim. Evden dışarı çıkınca da bıçakla saldırdım. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım" dedi.

A.Ö. ise, " Ben T.'yi elinde bıçak sokakta gördüm. Kendisine seslendim beni dinlemedi. Başı belaya girer diye peşinden gittim. Eren'in evinin önüne geldiğinde T., Eren'i çağırdı. Yaşananları tam olarak görmedim. Eren ile T. binanın girişindeydi. T.'nin niyetini anlayınca ben olay yerinden kaçmak istedim. kendisine engel olmak istedim. Ben suç işlemedim. T.'nin suç işlemesine engel olmak istedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme, T. A.'ın "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verirken, A.Ö.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Tutuklanan T. A.Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

Öz kızına kurşun yağdırdı! Öz kızına kurşun yağdırdı!
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun cinayet sevgilisine baktı diye öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İlginizi Çekebilir

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir ömür kal inşallah.
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.