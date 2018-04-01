Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Eren Kesenci, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Eren Kesenci'yi bıçaklayan T. A. (19) ve yanında bulunan 16 yaşındaki A.Ö. polis tarafından yakalandı.

A.Ö. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan T.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T. A. ve A.Ö., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADE

Kendini savunan T.A., " Eren Kesenci'yi ile yakın mahallede oturuyoruz. Bu yüzden kendisini tanıyorum. Bir yıl önce parkta kız arkadaşım ile otururken, kız arkadaşıma bakışlarından rahatsız oldum. Bu yüzden kendisine nefret besledim. Hatta askeri gidince de 'inşallah şehit olursun' dedim. Bu benim lafımı dikkate almadı.Olay günü Eren ile yolda karşılaştım. Kendisi bana dik dik baktı. Eve gidip bıçağımı alıp geri geldim. Eren'in evinin önüne gelip kendisine seslendim. Evden dışarı çıkınca da bıçakla saldırdım. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım" dedi.