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Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde av tüfeğiyle öldürülen çiftçi Mutlu Aysel'in (38), yasak cinayetine kurban gittiği öne sürüldü. Cinayetle ilgili Mutlu Aysel'in eşi Z.A. ile ilişkisi olduğu iddia edilen Erdal E., gözaltına alındı.

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Olay, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, Benlik Mahallesi Yenice Mevkii'nde meydana geldi. Mutlu Aysel'in evinin arkasındaki ağıldan silah seslerini duyan yakınları olay yerine giti. Yakınları Aysel'i kanlar içinde buldu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Sağlık ekibi, sağ omzundan ve bacağından av tüfeğiyle vurulan Aysel'in öldüğünü belirledi.

İLİŞKİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ERDAL E. GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aysel'in eşi Z.A. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Erdal E.'yi gözaltına alındı. Erdal E.'nin, Z.A.'nın ablasıyla evli olduğu öğrenildi. Zanlılar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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