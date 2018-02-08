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Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, sokak köpeği boynundan iple asılarak öldürüldü. Çevredekilerin durumu fotoğraflayıp, polis, zabıta ve Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan’a bildirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Çolak İbrahim Bey Mahallesi’ndeki S.G.’ye ait ahırın önündeki kalaslara kulağında küpe bulunan sokak köpeğinin boynundan iple asılı olduğunu gören aralarında çocukların da bulunduğu çevredekiler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Ardından durum polis ve zabıta ekipleri ile SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan’a bildirildi. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, söz konusu köpeğin asılı olduğu yerde olmadığını belirledi. Bunun üzerine ahırın sahibi S.G.’nin bilgisine başvurdu. S.G., böyle bir şeyi kendisinin yapmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı.

Sokak köpeğini boynundan iple asarak öldüren kişinin bulunup, hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, "İhbar gelince hemen olay yerine gittim. Ancak, köpek asılı olduğu yerde yoktu. Köpeği yok etmişler. Görgü tanıkları ile konuştum. Fotoğrafı çeken bir çocuktu. Birlikte hastaneye gidip, çocuk için travma raporu aldık. Ardından görgü tanıkları ile Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, şikayet dilekçemizi verdik" dedi. Polis, köpeğin telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Seferihisar sokak köpeği

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu adamlarla aynı oksijeni teneffüs ettiğim için utanıyorum..
nasıl bi ülke olduk ortalık resmen piskopat kaynıyor
bu saate kadar nasil hayvana iskence haberi gelmez diyordum. dunya lideri ulkemle gurur duydum cok sukur
bu izmir de suç olayları artmaya başladı.
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