HABER

Korkunç iddia: Mimar Sinan’da kırbaçlı işkence!

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:02 | Son Güncelleme

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi, 5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla darp ettiği iddiasıyla yargılanacak.

Korkunç iddia: Mimar Sinan’da kırbaçlı işkence!

21 yaşındaki B.T., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Lisans 3. sınıf öğrencisi... 15 Kasım'da B.T., bale 5. sınıf öğrencilerinin okulun bahçesinde koşturduklarını gördü. İddiaya göre; gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki öğrencileri uyarmak istedi. Bunun için sekiz öğrenciyi okulun soyunma odasına götüren B.T. "Siz burada büyüklerle okuyorsunuz. Öyle davranmanız gerekir. Bir daha okulda koşuşturmayacaksınız" dedi.

İddiaya göre; dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etmeye başladı. Darp edilen öğrenciler, ailelerine durumu anlattı. Sekiz öğrencinin velisi okula gittiklerinde çocuklarının darp edildiğini gördü.

DARP ETMEDİĞİNİ, KIRBACI SALLADIĞINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikâyetçi oldular. Darp edilen çocuklar velileriyle birlikte hastaneden darp raporu aldı. Soruşturma kapsamında B.T. olayı doğrularken çocukları uyarmak istediğini fakat darp etmediğini sadece kırbacı salladığını söyledi.

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddetKadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Savcılık mağdur öğrencilerin de ifadesine başvurdu. Öğrencilerin ifadelerinin benzer olduğunu belirten savcılık, bir iddianame düzenledi. İddianamede, B.T.'nin sekiz öğrenciyi hürriyetinden yoksun bırakarak darp ettiği ileri sürüldü. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

Çorlu'da öğrenciye 'okulda darp' iddiasıÇorlu'da öğrenciye 'okulda darp' iddiası
Lise öğrencisi, kendisini uyaran okul müdürünü dövdüLise öğrencisi, kendisini uyaran okul müdürünü dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi' kırbaçlı işkence darp

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kendini hayvan terbiyecisi zannetmiş.
eminiz o çouklar sadece konturmuştur
Diğer Haberler
Çıkan yangında çatı kullanılmaz hale geldi

Çıkan yangında çatı kullanılmaz hale geldi

Sahnelerden tuvale

Sahnelerden tuvale

Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı

Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı

KOM Şube’den Ortaca ve Dalaman’da operasyon

KOM Şube’den Ortaca ve Dalaman’da operasyon

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.