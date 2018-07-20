Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Olay, İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Başkale ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, öğle saatlerinde arazide toprağa yarı gömülü erkek cesedi ile karşılaştı.
Ekipler tarafından ceset torbasına konularak otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesedin, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan İran uyruklu bir kaçağa ait olduğu tespit edildi. İsmi belirlenemeyen kişinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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