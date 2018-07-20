HABER

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, toprağa yarı gömülü İran uyruklu erkek cesedi buldu.

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Olay, İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Başkale ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, öğle saatlerinde arazide toprağa yarı gömülü erkek cesedi ile karşılaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ekipler tarafından ceset torbasına konularak otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesedin, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan İran uyruklu bir kaçağa ait olduğu tespit edildi. İsmi belirlenemeyen kişinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
57. Uluslararası Bursa Festivali, Teoman konseriyle sona erdi57. Uluslararası Bursa Festivali, Teoman konseriyle sona erdi
Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtıAydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ceset erkek cesedi toprağa yarı gömülü şekilde bulundu

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.