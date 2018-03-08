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Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 07:50 | Son Güncelleme

Melis Ersezgin, 3,5 yaşındaki evladı Kuzey Efe’nin zamansız ölümüne yanarken, eşinin ‘Oğlumu ben öldürdüm’ itirafıyla bir kere daha yıkıldı. Acılı anne, oğlunun korkunç ölümüyle ilgili "Otopside bir katili sevdiğim çıkacak" ifadesini kullandı.

Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

Kuzey Efe’ye henüz 3,5 yaşındayken, hayata gözlerini yumdu. Acılı anne Melis Ersezgin, evladının ölümüne ağlarken, 13 gün sonra eşinden gelen ‘Oğlumu gürültü yapıyor diye arabada boğarak öldürdüm’ itirafıyla bir kere daha yıkıldı. Acılı anne, kucağında 4 aylık kızı Derin ile ortada kaldı. Severek evlendiği adamın, evladının katili olmasının da acısını yaşayan anne, gözü yaşlı şekilde gelecek otopsi sonucunu bekliyor.

Akşam'da yer alan habere göre, anne Ersezgin, hayatını ve o acı günü şu sözlerle anlattı:

"OĞLUMA BİR ŞEY OLMADI"

"Olayın olduğu gün 22:00 sıralarında eve geldik. ‘Kuzey araba sürmek istiyor’ dedi. 00:00’da ‘Zile bas’ dedi. Camdan baktım, araba 3-4 dakika kapıda durdu. İnen olmadı. Bir anda gaza basıp gitti. Sonra kayınpederim geldi, hastaneye gittik. Hüseyin sayıklıyordu; ‘Oğluma bir şey olmadı’ diyordu. Doktor, Kuzey’in solunumunun durduğunu ve müdahale ettiklerini söyledi. Yarım saat sonra ise acı haberi verdiler.

"İNTİHAR EDECEKTİM"

Cenazeden bir gün sonra evde sinir krizi geçirdi. Elleri paramparça oldu. İfadesini okuyana kadar, bu vahşeti onun işlediğine inanamadım. ‘İçeriden çıkmak istemiyorum, ceza almama gibi bir durumum olmaz değil mi?’ diye sormuş. Bana ‘Öldürmedim, benim de acımı görme diye böyle bir şey yaptım. Yoksa intihar edecektim. Otopsi raporu çıksın aklanacağım, her şey daha güzel olacak’ dedi.

Çıkacak otopsi sonucu oğlumun ölüm nedeninin yanında bir katili mi sevdim onu gösterecek! Ne olursa olsun, o adam beni ve kızımı asla göremeyecek."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kuzey efe ersezgin

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