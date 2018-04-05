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Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Ömer Kısalar (18) yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar'a çarptı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Ömer Kısalar'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaza izmir ömer kısalar Mikser

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