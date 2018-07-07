Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 1 ölü, 18 yaralı

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında meydana geldi. İddialara göre 41 SH 730 plakalı Sedat T. idaresindeki demir yüklü kamyon frenlerinin boşalması nedeniyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen açların arasına daldı. 7 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken kazada 5 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi atına alındı.
Kazaya neden kamyon olay yerine 6 km uzakta bariyerlere çarparak durabildi. Kamyon sürücüsü Sedat T. ve oğlu gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden çocuğun kimliği henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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