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Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Muğla’da Milas-Ören karayolunda bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si hayatını kaybederken, biri ise yaralandı.

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Kaza, Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ören’den Milas’a doğru seyir halinde bulunan Erol Güzel idaresindeki 48 KY 840 plakalı otomobil, Milas istikametinden gelen Tunay Özdemir idaresindeki 48 AAF 62 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 48 KY 840 plakalı otomobil sürücüsü Erol Güzel ve aynı araçta bulunan Hüseyin Bayar olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Cem Coşkun ise yaralandı.

kaza

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cem Coşkun ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken; TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Acı haberi alan Güzel ve Bayar’ın yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Milas personelleri olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza TIR araba Milas

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