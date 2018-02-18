HABER

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 20:24 | Son Güncelleme

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

1 / 5

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
2 / 5

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.
3 / 5

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yanarak, yaşamını yitirdi.
4 / 5

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi.
5 / 5

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 kardeşten 1'i öldü

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 kardeşten 1'i öldü

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.