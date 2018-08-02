HABER

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 06:18 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bunalımda olduğu iddia edilen Beyza E. (16), kendisini iple ağaca asarak intihar etti.

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ketendere Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Bunalımda olduğu ileri sürülen Beyza E., kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Genç kızın cansız bedenini gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Beyza E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen baba Mustafa E. ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Beyza E.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Profesyonel turist Tanay işine başladıProfesyonel turist Tanay işine başladı
Genç kız kendini ağaca asarak intihar ettiGenç kız kendini ağaca asarak intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli intihar

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.